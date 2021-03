Covid Gb | verso allentamento restrizioni

(Di lunedì 29 marzo 2021) Boris Johnson invita alla prudenza i suoi connazionali, mentre il paese si appresta a compiere i primi significativi passi in direzione di undelleanti-. Sarà consentito incontrarsi all’aperto in gruppi di sei persone, anche all’interno di giardini privati, mentre potranno riprendere le attività sportive all’aperto. L’dellesarà accompagnato dal lancio di una campagna governativa che sottolineerà il rischio legato alle riunioni di più persone appartenenti a nuclei famigliari diversi all’interno di spazi chiusi, con tanto di consigli degli psicologi su come resistere alle pressioni di parenti e amici che vorrebbero indurre ad infrangere le regole. In una dichiarazione divulgata in nottata, il premier ha esortato alla prudenza: “Dobbiamo restare ...

Advertising

Agenzia_Italia : La Germania verso un lockdown radicale, chiusi anche i supermercati per 5 giorni - Agenzia_Ansa : Covid, maximulta di 5mila sterline a chi parte dal Regno Unito. Diventa legge il divieto di viaggio ai britannici,… - fattoquotidiano : EMERGENZA COVID / LE IPOTESI DEL GOVERNO Verso proroga misure fino all’11, ma non per le scuole [Leggi] - furiadicheb1985 : Covid, Crisanti: 'Verso immunità di gregge ad agosto-settembre' - LaNostraSalute : @lucfontana @Corriere Lo sforzo vaccinale, data la drammaticità del momento, è stato indirizzato verso il bersaglio… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid verso

Il Sole 24 ORE

... "Cautela" Boris Johnson invita alla prudenza i suoi connazionali, mentre il paese si appresta a compiere i primi significativi passi in direzione di un allentamento delle restrizioni anti -. ...... al mare, in campagna o in montagna, per limitare la circolazione del virus- 19. La zona rossa toscana e gli spostamentile seconde case: le regole per i residenti in regione Dal 29 ...Per il filosofo Immanuel Kant: “la solidarietà del genere umano non è solo un segno bello e nobile, ma una necessità pressante, un’essere o non ...Il Covid e le restrizioni non fermano la voglia di viaggiare. Se da un lato è tanta l'incertezza per quello che potrebbe essere lo scenario per i prossimi mesi, dall'altro c'è la voglia di tornare ad ...