Advertising

SecolodItalia1 : Canada, accoltella 6 persone e poi tenta il suicidio davanti ai poliziotti. Chi è l’assalitore (video)… -

Ultime Notizie dalla rete : Canada accoltella

Leggi anche > "La mascherina, per favore": il cliente rifiuta eil proprietario, accoltellamento all'esterno di una biblioteca: un morto e cinque feriti Leggi anche > Violenza per ...Leggi anche > "La mascherina, per favore": il cliente rifiuta eil proprietario, accoltellamento all'esterno di una biblioteca: un morto e cinque feriti Leggi anche > Violenza per ...in Canada, durante il quale una persona è morta e altre sei sono rimaste ferite. (Rai News) Su altri giornali L'uomo che ha accoltellato diversi passanti a Vancouver, uccidendo una donna e ferendo ...Il primo Ministro ha poi concluso augurando una pronta guarigione alle cinque persone rimaste coinvolte nell’incidente Canada, accoltella persone ‘a caso’ a Vancouver: fermato un uomo. In seguito all’ ...