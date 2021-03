Bitcoin in rialzo dopo apertura di Visa a criptovalute (Di lunedì 29 marzo 2021) (Teleborsa) – Balzo del Bitcoin, in rialzo di oltre il 4% a 58.044 dollari secondo i dati di CoinMarketCap, dopo che Visa ha annunciato un nuovo progetto che va verso la sempre maggiore integrazione delle criptovalute nei suoi strumenti di pagamento. La più famosa delle cryptocurrency è ai massimi da una settimana e vicina al record di sempre di 61 mila dollari raggiunto a metà marzo. Visa ha reso oggi noto che sta progettando la possibilità di utilizzare la valuta digitale USD (USDC), una stablecoin legata al prezzo del dollaro statunitense, per regolare le transazioni attraverso Ethereum, una delle più diffuse piattaforme di blockchain. Leggi su quifinanza (Di lunedì 29 marzo 2021) (Teleborsa) – Balzo del, indi oltre il 4% a 58.044 dollari secondo i dati di CoinMarketCap,cheha annunciato un nuovo progetto che va verso la sempre maggiore integrazione dellenei suoi strumenti di pagamento. La più famosa delle cryptocurrency è ai massimi da una settimana e vicina al record di sempre di 61 mila dollari raggiunto a metà marzo.ha reso oggi noto che sta progettando la possibilità di utilizzare la valuta digitale USD (USDC), una stablecoin legata al prezzo del dollaro statunitense, per regolare le transazioni attraverso Ethereum, una delle più diffuse piattaforme di blockchain.

Advertising

DividendProfit : Future Bitcoin CME: in avvicinamento alle resistenze weekly con il rialzo di oggi - lorenzogps : laliscia il ciucciabolla, abbiamo venduto sui minimi intascando e il prezzo è ripartito al rialzo e ha valorizzato… - IGItalia : ??? #IGNEWS Borse europee in frazionale rialzo con il #Dax che ha aggiornato i massimi storici in apertura di sessio… - GhitaIacono : RT @Lantidiplomatic: Ecco i picchi del #Bitcoin nei prossimi mesi. Quanto durerà il suo rialzo? - Lantidiplomatic : Ecco i picchi del #Bitcoin nei prossimi mesi. Quanto durerà il suo rialzo? -

Ultime Notizie dalla rete : Bitcoin rialzo Bitcoin in rialzo dopo apertura di Visa a criptovalute Balzo del bitcoin , in rialzo di oltre il 4% a 58.044 dollari secondo i dati di CoinMarketCap, dopo che Visa ha annunciato un nuovo progetto che va verso la sempre maggiore integrazione delle criptovalute nei ...

Il FTSEMib si conferma in positivo Alle 14.30 il FTSEMib era in rialzo dello 0,06% a 24.408 punti, dopo aver oscillato tra un minimo ... Il bitcoin ha superato i 58.000 dollari (oltre 49.000 euro). Lo spread Btp - Bund si attesta oltre i ...

Bitcoin in rialzo dopo apertura di Visa a criptovalute Borsa Italiana Bitcoin in rialzo dopo apertura di Visa a criptovalute Balzo del bitcoin, in rialzo di oltre il 4% a 58.044 dollari secondo i dati di CoinMarketCap, dopo che Visa ha annunciato un nuovo progetto che ...

Metalli rari: la performance che ti fa dimenticare il Bitcoin… Forse non tutti lo sanno, ma esiste un metallo raro che sta restituendo una performance nettamente superiore a quella del tanto osannato ...

Balzo del, indi oltre il 4% a 58.044 dollari secondo i dati di CoinMarketCap, dopo che Visa ha annunciato un nuovo progetto che va verso la sempre maggiore integrazione delle criptovalute nei ...Alle 14.30 il FTSEMib era indello 0,06% a 24.408 punti, dopo aver oscillato tra un minimo ... Ilha superato i 58.000 dollari (oltre 49.000 euro). Lo spread Btp - Bund si attesta oltre i ...Balzo del bitcoin, in rialzo di oltre il 4% a 58.044 dollari secondo i dati di CoinMarketCap, dopo che Visa ha annunciato un nuovo progetto che ...Forse non tutti lo sanno, ma esiste un metallo raro che sta restituendo una performance nettamente superiore a quella del tanto osannato ...