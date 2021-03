Amici 20, la provocazione di Lorella Cuccarini va a segno: il motivo (Di lunedì 29 marzo 2021) La Lorella Cuccarini che non ti aspetti tira fuori le unghie per difendere i ragazzi della sua squadra e lancia un guanto di sfida che fa rumore. I dettagli Quello che è accaduto sabato 27 marzo nella seconda puntata serale di Amici 20 ha lasciato la sua eco fino ad oggi. I fatti. Durante una delle partite Alessandra Celentano, la professoressa di danza della squadra Zerbi-Celentano ha lanciato un guanto di sfida alla ballerina Martina Miliddii assegnandole una variazione su tema del grande classico Don Quixote. —>>> Ti potrebbe interessare anche Amici, duro scontro tra Lorella Cuccarini e Alessandra Celentano: il motivo Una scelta che la Cuccarini non solo non ha apprezzato ma che ha contestato vivacemente “Martina non ha le ... Leggi su ck12 (Di lunedì 29 marzo 2021) Lache non ti aspetti tira fuori le unghie per difendere i ragazzi della sua squadra e lancia un guanto di sfida che fa rumore. I dettagli Quello che è accaduto sabato 27 marzo nella seconda puntata serale di20 ha lasciato la sua eco fino ad oggi. I fatti. Durante una delle partite Alessandra Celentano, la professoressa di danza della squadra Zerbi-Celentano ha lanciato un guanto di sfida alla ballerina Martina Miliddii assegnandole una variazione su tema del grande classico Don Quixote. —>>> Ti potrebbe interessare anche, duro scontro trae Alessandra Celentano: ilUna scelta che lanon solo non ha apprezzato ma che ha contestato vivacemente “Martina non ha le ...

