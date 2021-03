Alleviare l’ansia con uno strano esercizio per gli occhi

Leggi su periodicodaily

(Di lunedì 29 marzo 2021) Gestireè già un’impresa complessa, ma affrontare i momenti di panico in tempo reale può essere particolarmente difficile da superare. Cosa possiamo fare perquando sentiamo che inizia a insinuarsi? Sappiamo che possiamo cambiare il nostro stato fisico per dare il via a uno stato mentale positivo. Unper gli