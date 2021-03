Vaccino, Sassoli “Possibile risarcimento clamoroso” (Di domenica 28 marzo 2021) ROMA (ITALPRESS) – “Non è vero che non è prevista una sanzione per i contratti firmati dall’Europa con le aziende farmaceutiche. Di che tipo? Un risarcimento. Sono stati dati soldi da parte di tutti gli Stati per opzionare e comprare, quando non esisteva un Vaccino, il Vaccino; e oggi il risarcimento può essere clamoroso. In Leggi su ilmattinodisicilia (Di domenica 28 marzo 2021) ROMA (ITALPRESS) – “Non è vero che non è prevista una sanzione per i contratti firmati dall’Europa con le aziende farmaceutiche. Di che tipo? Un. Sono stati dati soldi da parte di tutti gli Stati per opzionare e comprare, quando non esisteva un, il; e oggi ilpuò essere. In

Advertising

princigallomich : Vaccino, Sassoli “Possibile risarcimento clamoroso” - andiamoviaora : RT @Gabriel05470893: @ImolaOggi #sassoli parla di passaporto vaccinale ma non dice una parola per i morti che il vaccino ha causato. Sassol… - MasterblogBo : ROMA (ITALPRESS) - 'Non è vero che non è prevista una sanzione per i contratti firmati dall'Europa con le aziende f… - MasterblogBo : #websuggestion #italy #notizie #flash Vaccino, Sassoli “Possibile risarcimento clamoroso” - - Gabriel05470893 : @ImolaOggi #sassoli parla di passaporto vaccinale ma non dice una parola per i morti che il vaccino ha causato. Sassoli, un altro criminale. -