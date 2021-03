Vaccini, Centinaio: Paese in apnea non è soluzione (Di domenica 28 marzo 2021) Vaccini, Centinaio: riaprire in sicurezza per ripartire, Paese in apnea non è soluzione – “Con tutte le precauzioni necessarie, l’Italia deve al più presto riaprire per ripartire. Ma per farlo deve poter contare sulla disponibilità dei Vaccini. Tenere chiuse a oltranza tante attività non risolve la situazione, la congela soltanto, allungando l’apnea in cui sono costrette da mesi le aziende e le famiglie italiane”. Così il sottosegretario alle Politiche agricole alimentari e forestali Gian Marco Centinaio. “Certo, possiamo riaprire se ci sono le condizioni per farlo in sicurezza, ma in questa fase la politica non deve rinunciare a dare delle indicazioni, come si fa in democrazia. È sotto gli occhi di tutti come certi settori produttivi siano in ... Leggi su romadailynews (Di domenica 28 marzo 2021): riaprire in sicurezza per ripartire,innon è– “Con tutte le precauzioni necessarie, l’Italia deve al più presto riaprire per ripartire. Ma per farlo deve poter contare sulla disponibilità dei. Tenere chiuse a oltranza tante attività non risolve la situazione, la congela soltanto, allungando l’in cui sono costrette da mesi le aziende e le famiglie italiane”. Così il sottosegretario alle Politiche agricole alimentari e forestali Gian Marco. “Certo, possiamo riaprire se ci sono le condizioni per farlo in sicurezza, ma in questa fase la politica non deve rinunciare a dare delle indicazioni, come si fa in democrazia. È sotto gli occhi di tutti come certi settori produttivi siano in ...

