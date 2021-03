Snowboard: si completa la Coppa del Mondo a Silvaplana. Trionfi per Iwabuchi e Kleveland nello slopestyle (Di domenica 28 marzo 2021) Si è conclusa definitivamente in Svizzera, a Silvaplana, la Coppa del Mondo di Snowboard. L’ultimo appuntamento dell’anno per la tavola è andato in scena in terra elvetica con le gare di slopestyle per uomini e donne. Al maschile si prende tutto il norvegese Marcus Kleveland, dominante con un primo salto da 96 punti. Per lui arriva la seconda vittoria in stagione, il trionfo nella sfera di cristallo sia generale che slopestyle. Alle sue spalle il canadese Liam Brearley con 89 punti, mentre terzo è lo statunitense Chris Corning. completano la top-5 ancora un canadese e un americano: Francis Jobin e Dusty Henricksen. Tra le donne la quarta posizione basta all’austriaca Anna Gasser per prendersi la sfera di cristallo. La gara va alla giapponese Reira ... Leggi su oasport (Di domenica 28 marzo 2021) Si è conclusa definitivamente in Svizzera, a, ladeldi. L’ultimo appuntamento dell’anno per la tavola è andato in scena in terra elvetica con le gare diper uomini e donne. Al maschile si prende tutto il norvegese Marcus, dominante con un primo salto da 96 punti. Per lui arriva la seconda vittoria in stagione, il trionfo nella sfera di cristallo sia generale che. Alle sue spalle il canadese Liam Brearley con 89 punti, mentre terzo è lo statunitense Chris Corning.no la top-5 ancora un canadese e un americano: Francis Jobin e Dusty Henricksen. Tra le donne la quarta posizione basta all’austriaca Anna Gasser per prendersi la sfera di cristallo. La gara va alla giapponese Reira ...

Snowboard: si completa la Coppa del Mondo a Silvaplana. Trionfi per Iwabuchi e Kleveland nello slopestyle OA Sport Quel salto in Siberia: così Miro conquista anche Tomba L'ex fuoriclasse delle nevi fa i complimenti al sedicenne Tabanelli dopo il bronzo ai Mondiali juniores di freestyle. E' il ragazzo che quattro anni ...

Lutto nello snowboard: morta Julie Pomagalski, aveva 40 anni Uri – Si è staccato un blocco di neve e ha travolto Julie. La campionessa francese di snowboard ha perso la vita martedì scorso in un fuoripista sulla discesa svizzera del Gemsstock. Intorno alle 12 l ...

