Sette multati per una festa privata e un bar chiuso: irresponsabili ancora in azione (Di domenica 28 marzo 2021) Continua il menefreghismo nella capitale nonostante la zona rossa: la scelleratezza di certi soggetti a cui non importa niente della situazione gravissima fuori dalla loro casa è veramente ... Leggi su globalist (Di domenica 28 marzo 2021) Continua il menefreghismo nella capitale nonostante la zona rossa: la scelleratezza di certi soggetti a cui non importa niente della situgravissima fuori dalla loro casa è veramente ...

Advertising

messveneto : Vanno al bar prendono da bere e consumano in un cortile condominiale: multati in sette: Su segnalazione di numerosi… - Toro_News : ?? | LA SENTENZA Dopo essersi riuniti in camera di consiglio, i giudici del Tribunale nazionale federale hanno emes… - Borderline_24 : #Covid, sette ragazzi si riuniscono a #Ruvo per giocare alla Play station: multati - LaGazzettaWeb : Ruvo (Ba), sette giovanissimi in un locale a giocare alla Playstation: multati - SonSempreIoEh : lo schifo e il delirio. tu puoi lavorare gomito a gomito con quelle persone di giorno, ma non ti ci puoi bere una b… -