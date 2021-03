Sebastiani (Cnr): "In arrivo picco terapie intensive, scuole aperte è un rischio" (Di domenica 28 marzo 2021) Sta per arrivare, la prossima settimana, il picco dei ricoveri e degli ingressi giornalieri nelle unità di terapia intensiva; se questo è un segnale positivo, la situazione è comunque critica per i livelli raggiunti e di conseguenza non bisogna abbassare la guardia: vanno quindi mantenute le misure di contenimento dell’epidemia ed è rischioso riaprire le scuole in presenza. E’ quanto emerge dalle analisi del matematico Giovanni Sebastiani, dell’Istituto per le Applicazioni del Calcolo ‘Mauro Picone’ del Consiglio Nazionale delle Ricerche (Cnr-Iac). I dati indicano che, “raggiunto il picco della curva dei positivi ai test molecolari intorno al 14 marzo, la curva delle terapie intensive e quella dei relativi ingressi giornalieri, dopo la fase di crescita esponenziale e ... Leggi su huffingtonpost (Di domenica 28 marzo 2021) Sta per arrivare, la prossima settimana, ildei ricoveri e degli ingressi giornalieri nelle unità di terapia intensiva; se questo è un segnale positivo, la situazione è comunque critica per i livelli raggiunti e di conseguenza non bisogna abbassare la guardia: vanno quindi mantenute le misure di contenimento dell’epidemia ed èso riaprire lein presenza. E’ quanto emerge dalle analisi del matematico Giovanni, dell’Istituto per le Applicazioni del Calcolo ‘Mauro Picone’ del Consiglio Nazionale delle Ricerche (Cnr-Iac). I dati indicano che, “raggiunto ildella curva dei positivi ai test molecolari intorno al 14 marzo, la curva dellee quella dei relativi ingressi giornalieri, dopo la fase di crescita esponenziale e ...

