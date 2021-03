Salto con gli sci: a Planica la Germania vince la gara a squadre, interrotto un digiuno lungo 21 anni (Di domenica 28 marzo 2021) A Planica è il tempo dei digiuni interrotti nell’ultima gara a squadre della stagione di Coppa del Mondo di Salto con gli sci 2020-2021. A vincere è infatti la Germania, che da 21 anni non vinceva un team event su un trampolino di volo, in sostanza dai tempi di Sven Hannawald. Disputata su serie secca dopo il rinvio di ieri, la competizione vede i tedeschi decollare nella seconda metà con il quartetto composto da Pius Paschke, Constantin Schmid, Markus Eisenbichler e Karl Geiger. A far svoltare la situazione in favore della Germania è proprio Eisenbichler, con un esemplare volo a 235.5 metri (il 30° in carriera oltre i 230) con 223.3 punti dalla stanga 11 che decide di fatto la gara. In totale il gruppo tedesco va a ... Leggi su oasport (Di domenica 28 marzo 2021) Aè il tempo dei digiuni interrotti nell’ultimadella stagione di Coppa del Mondo dicon gli sci 2020-2021. Are è infatti la, che da 21nonva un team event su un trampolino di volo, in sostanza dai tempi di Sven Hannawald. Disputata su serie secca dopo il rinvio di ieri, la competizione vede i tedeschi decollare nella seconda metà con il quartetto composto da Pius Paschke, Constantin Schmid, Markus Eisenbichler e Karl Geiger. A far svoltare la situazione in favore dellaè proprio Eisenbichler, con un esemplare volo a 235.5 metri (il 30° in carriera oltre i 230) con 223.3 punti dalla stanga 11 che decide di fatto la. In totale il gruppo tedesco va a ...

