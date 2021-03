Pfizer | Moderna o AstraZeneca? Quali soni i vaccini Covid suggeriti per le categorie ' vulnerabili'

(Di domenica 28 marzo 2021): quale il vaccino anti -suggerito per le? Una circolare del ministero della Salute indicasono sono lea rischio, persone ...

Advertising

Renaiss98089929 : @Costant99372501 @LaVeritaWeb Un altro che non ha letto i protocolli delle aziende (sia la Astra Zeneca, che la Pfi… - seb5113910 : RT @gzibordi: qui leggi il report VAERS del governo USA che indica 2,050 morti successivi al vaccino Pfizer - Tribonacci1 : RT @igorlorenzo0: @FabioFranchi1 Pubblicato il report settimanale dell'agenzia norvegese per i medicinali. Pfizer 123 morti e 196 gravi. (… - nonsonpago1 : RT @_Nico_Piro_: Il #vaccino #COVID è primo prodotto realizzato da Moderna, grazie a finanziamento pubblico di 2,5 miliardi $. #Moderna com… - wonderwania : RT @_Nico_Piro_: Il #vaccino #COVID è primo prodotto realizzato da Moderna, grazie a finanziamento pubblico di 2,5 miliardi $. #Moderna com… -

Ultime Notizie dalla rete : Pfizer Moderna

o AstraZeneca: quale il vaccino anti - Covid suggerito per le categorie vulnerabili ? Una circolare del ministero della Salute indica quali sono sono le categorie a rischio, persone ...Entro il 3 aprile arriveranno oltre un milione di dosi di, oltre un milione die di AstraZeneca: non mancava l'organizzazione,qualcuno può aver fatto meglio o peggio,in realtà ...“Condivido che infermieri e medici siano vaccinati. E’ scandaloso che chi deve tutelare la propria vita e quella degli altri rimanga al proprio posto se non si vuole vaccinare”. Stefano Bonaccini, pre ...Tutti gli 80mila Pfizer alle persone con più di 80 anni, i 35mila Moderna destinati agli estremamente vulnerabili e AstraZeneca alle persone sotto i 79 anni". Lo scrive il presidente della Regione ...