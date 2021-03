Migranti al confine tra Messico e Usa | la denuncia di un operatore umanitario | «Non abbiamo gli strumenti per accoglierli con dignità»

(Di domenica 28 marzo 2021) Le immagini di minori sdraiati per terra, o su materassini improvvisati, nei centri di detenzione peraltrae Stati Uniti hanno aperto la prima vera, grande crisi della presidenza Biden. Da settimane, il flusso diproveniente in particolare dall’America Centrale per cercare asilo negli Stati Uniti è aumentato. Nel solo mese di febbraio sono stati 96.974 ifermati per aver cercato di attraversare il. Un aumento che secondo gli esperti era prevedibile. La politica sull’immigrazione dell’amministrazione Trump, definita «Rimani in», aveva costretto oltre 70 mila richiedenti asilo ad aspettare inla data fissata dai tribunali statunitensi per valutare le loro richieste di asilo. ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Una bambina afghana di tredici anni è ricoverata all'ospedale infantile Regina Margherita di Torino, in stato di ch… - MediasetTgcom24 : Migranti, Trump critica Biden: 'Andrò al confine Usa-Messico' #Trump - MBBChannel : RT @Agenzia_Ansa: Una bambina afghana di tredici anni è ricoverata all'ospedale infantile Regina Margherita di Torino, in stato di choc, do… - AValvecchia : RT @EsteriLega: TENSIONE AL CONFINE CON L’ITALIA Macron fa sparare ai migranti (Libero) - BSanturbano : RT @EsteriLega: TENSIONE AL CONFINE CON L’ITALIA Macron fa sparare ai migranti (Libero) -

Ultime Notizie dalla rete : Migranti confine

Il Washington Post, quotidiano non certo sospettabile di simpatie repubblicane, parla della 'più grande ondata da vent'anni a questa parte con ben due milioni dialmeridionale'. I ...Donald Trump andrà alfra Stati Uniti e Messico nelle prossime settimane. 'Molti vogliono che lo visiti', ha detto ... criticando Joe Biden per la gestione dell'emergenzae per aver ...Donald Trump andrà al confine fra Stati Uniti e Messico nelle prossime settimane. "Molti vogliono che lo visiti", ha detto l'ex presidente americano in un'intervista televisiva, criticando Joe Biden p ...Storie come la sua, da queste parti, non sono nuove in questi giorni, mentre continua ad aumentare la pressione dei richiedenti asilo al confine con il Messico Infine un’altra zattera, per solcare le ...