L'operatore del 118: "Ero il capo dei no vax. Poi ho visto... e mi sono vaccinato" (Di domenica 28 marzo 2021) Chiamavano Paolo Viviano, autista di ambulanze di Barletta, “il capo dei no vax”. Era “un antivaccinista convinto”, che si è appena vaccinato, convinto da quello che i suoi occhi hanno potuto e dovuto vedere. “Pensavo servisse solo a far arricchire le case farmaceutiche, ma quando ho visto ragazzi di 40 anni arrancare senza respiro ho capito che non poteva essere un complotto”. “sono sempre stato molto scettico, in generale, sui vaccini. Perché mi è capitato di vedere delle reazioni allergiche importanti. E perché penso, anzi pensavo, che rappresentassero un modo per le cause farmaceutiche di arricchirsi. Somministrare un farmaco a tantissime persone fa fare un sacco di soldi” spiega in un’intervista alla Repubblica, in cui testimonia il suo pentimento, ” quando ho visto le terapie intensive così ... Leggi su huffingtonpost (Di domenica 28 marzo 2021) Chiamavano Paolo Viviano, autista di ambulanze di Barletta, “ildei no vax”. Era “un antivaccinista convinto”, che si è appena, convinto da quello che i suoi occhi hanno potuto e dovuto vedere. “Pensavo servisse solo a far arricchire le case farmaceutiche, ma quando horagazzi di 40 anni arrancare senza respiro ho capito che non poteva essere un complotto”. “sempre stato molto scettico, in generale, sui vaccini. Perché mi è capitato di vedere delle reazioni allergiche importanti. E perché penso, anzi pensavo, che rappresentassero un modo per le cause farmaceutiche di arricchirsi. Somministrare un farmaco a tantissime persone fa fare un sacco di soldi” spiega in un’intervista alla Repubblica, in cui testimonia il suo pentimento, ” quando hole terapie intensive così ...

