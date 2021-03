Leonardo Lamacchia eliminato ad Amici, Ermal Meta commenta: “Eri il più bravo” (Di domenica 28 marzo 2021) Leonardo Lamacchia eliminato ad Amici di Maria De Filippi: il cantante lascia il programma al termine del secondo appuntamento con il serale. Ermal Meta commenta l’accaduto in un post sui social che conclude con: “Eri il più bravo”. Amici di vecchia data e colleghi, Ermal Meta e Leonardo Lamacchia si conoscono da tempo. I due si stimano reciprocamente ma Ermal Meta non è mai intervenuto per commentare il percorso di Leonardo ad Amici di Maria De Filippi. Lo fa adesso che il suo destino nel programma lo ha portato a lasciare il serale. Leonardo ... Leggi su optimagazine (Di domenica 28 marzo 2021)addi Maria De Filippi: il cantante lascia il programma al termine del secondo appuntamento con il serale.l’accaduto in un post sui social che conclude con: “Eri il più”.di vecchia data e colleghi,si conoscono da tempo. I due si stimano reciprocamente manon è mai intervenuto perre il percorso diaddi Maria De Filippi. Lo fa adesso che il suo destino nel programma lo ha portato a lasciare il serale....

DebbyP94341930 : #Amici20....Una partita a scacchi dove i giocatori ' i professori' muovono le pedine 'gli alunni' con l'unico scopo… - xparoledicarta : RT @annamar49924272: Leonardo Lamacchia , ho bisogno di sapere che stai bene , dacci un segno di vita ?? #leotiamiamo #Amici20 - VicolodelleNews : #Amici20 Leonardo Lamacchia eliminato al secondo serale riceve il sostegno di un cantante affermato che finora si e… - grondoamore : ERMAL META REALLY SAID LEONARDO LAMACCHIA ERA IL PIÙ BRAVO AD AMICI 2021 E CHI SIAMO NOI PER CONTRADDIRLO? - Diletta38965132 : RT @laliyjuanpe: Volevo solo ricordarvi che Leonardo Lamacchia ha scritto un pezzo per Emma Marrone baci ????#Amici20 -