La fidanzata di Francesco Oppini minacciata | «È stato con… Aspetta che crepi» | insulti choc

(Di domenica 28 marzo 2021) Ci sono dei limiti che non andrebbero; confini che soprattutto sui social vengono spesso superati. Il GF Vip è finito da quasi un mese, ma gli haters continuano ad attaccare alcuni dei protagonisti. È successo ad Elisabetta Gregoraci, è capitato a Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli. Stavolta però èil turno di una persona vicinissima a. Nel mirino dei leoni da tastiera, che non sanno tenere a freno la lingua, ladel figlio di Alba Parietti, Cristina Tomasini. Alla giovane è arrivato un messaggio vergognoso. Possibile che la gente sia tanto cattiva? leggi anche l’articolo —> Tommaso Zorzi e l’amicizia speciale con Gabriel Garko: galeotto fu il “Grande Fratello Vip” Minacce di morte esplicite quelle rivolte a Cristina Tomasini,di...

Advertising

infoitcultura : Francesco Oppini duramente attaccato da un hater: interviene la fidanzata - infoitcultura : Francesco Oppini, minacce alla fidanzata che sbotta: “Mai avrei pensato…” - infoitcultura : Minacciata la fidanzata di Francesco Oppini: “Vogliamo la tua testa, attenzione per strada” - infoitcultura : 'Ti vediamo in strada, vogliono la tua testa'. Le terribili minacce a Cristina Tomasini, fidanzata di Francesco Opp… - infoitcultura : Francesco Oppini, minacce alla sua fidanzata: 'È stato con la Gregoraci. La madre? Aspetta che crepi' -

Ultime Notizie dalla rete : fidanzata Francesco

... compagna dell'ex gieffino e figlio di Alba PariettiOppini, ha dell'incredibile. Che non ... Ladi Oppini si è vista recapitare nella mail un messaggio diretto che dice, tra l'altro: ...A fugare ogni dubbio e confermare la versione del fratello 35enne, unico testimone della ... sono una categoria più esecrabile dei mafiosi ...) anche Nicoletta Eugenia, madre della...All’uscita dalla Chiesa di San Francesco di Paola un ufficiale polacco in divisa ... Oggi la Domenica delle Palme i fidanzati non si scambiano più i regali come avveniva nel passato quando il ...Domenica Live torna oggi pomeriggio su Canale 5, per l’ultima volta nella consueta versione, prima di raddoppiare a partire dalla domenica di ...