Juventus, Pirlo in bilico: nuova indiscrezione sul possibile sostituto (Di domenica 28 marzo 2021) Juventus – Zinedine Zidane potrebbe lasciare Madrid a fine stagione. Una iniziale suggestione che ora può diventare più che concreta. Il motivo è principalmente legato all'annata attuale dei blancos, più in difficoltà rispetto alle precedenti stagioni da protagonisti. Ma un altro importante motivo potrebbe essere legato a due giocatori, attualmente in prestito in Europa, stiamo parlando di Brahim Díaz, Dani Ceballos e Martin Odegaard mandati in prestito proprio da Zidane. Juventus, Zidane verso l'addio al Real L'indiscrezione viene lanciata da 'Calciomercato.it' e potrebbe avvicinare sempre di più il francese a nuove avventure, magari proprio sulla panchina della Juve vista la situazione problematica di Pirlo. Fu proprio lo stesso Zinedine Zidane a mandare in prestito questi giocatori non permettendogli spazi adeguati ...

