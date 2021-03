Il Paradiso delle Signore | Pierto Genuardi è un uomo innamorato

Leggi su solodonna

(Di domenica 28 marzo 2021) Il capo magazziniere de Il, Armando Ferraris è sempredi Agnese e non si dà pace che il suo amore non possa essere corrisposto per colpa di Giuseppe, il marito della sarta tornato prepotentemente a Milano. Nella realtà Pietroè un… Armando Ferraris fuori da Ilè Pietro. Un attore con grande esperienza in televisione, in tante Articolo completo: dal blog SoloDonna