Graduatorie ATA terza fascia, modalità di accesso A, B, C, D, E, F, G. Cosa sono, come si compila domanda. FAQ Ministero

Graduatorie ATA terza fascia valide per il triennio 2021/23: l'aggiornamento sarà disponibile fino al 22 aprile. Nei prossimi mesi le segreterie scolastiche controlleranno i titoli dichiarati e pubblicheranno le Graduatorie prima provvisorie poi definitive. Ci si augura che gli elenchi siano completi e pronti per settembre 2021: sono attese circa due milioni di domande, tra aggiornamenti e nuovi inserimenti. Numerosi anche gli aspiranti in procinto di modificare la provincia in cui vorrebbero lavorare con incarichi a tempo determinato.

