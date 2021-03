Gerry Scotti, e il “tradimento” rifiutato: Esce fuori tutta la verità del conduttore (Di domenica 28 marzo 2021) Ospite a Verissimo, il programma condotto da Silvia Toffanin, il conduttore svela un retroscena che lo ha scosso molto. Gerry Scotti è senza dubbio uno dei conduttori più amati della televisione italiana ed uno dei più importanti del panorama. Amato da tutti per il suo modo di rapportarsi con il pubblico, per la sua voce squillante ed il sorriso sempre caldo. Considerato l’erede di Mike Bongiorno per la sua grande qualità di conduttore televisivo, Zio Gerry è una vera e propria pietra miliare della televisione italiana. Eppure sembrerebbe che il conduttore non sia molto simpatico a chiunque, come ha confermato questo piccolo “qui pro quo” andato in onda durante il programma Verissimo condotto da Silvia Toffanin. Ospite del programma Verissimo Il piccolo siparietto non ... Leggi su kronic (Di domenica 28 marzo 2021) Ospite a Verissimo, il programma condotto da Silvia Toffanin, ilsvela un retroscena che lo ha scosso molto.è senza dubbio uno dei conduttori più amati della televisione italiana ed uno dei più importanti del panorama. Amato da tutti per il suo modo di rapportarsi con il pubblico, per la sua voce squillante ed il sorriso sempre caldo. Considerato l’erede di Mike Bongiorno per la sua grande qualità ditelevisivo, Zioè una vera e propria pietra miliare della televisione italiana. Eppure sembrerebbe che ilnon sia molto simpatico a chiunque, come ha confermato questo piccolo “qui pro quo” andato in onda durante il programma Verissimo condotto da Silvia Toffanin. Ospite del programma Verissimo Il piccolo siparietto non ...

Elamalapizza : RT @habemusansie: comunque io me lo meritavo gerry scotti ospite in studio a gasarsi su la genesi del tuo colore è tipo l'iramino numero un… - likeaplume_rose : RT @habemusansie: comunque io me lo meritavo gerry scotti ospite in studio a gasarsi su la genesi del tuo colore è tipo l'iramino numero un… - jechil : Ringraziamo Antonio Ricci, Gerry Scotti, @FrancescaManza e tutta la grande famiglia di @Striscia per la promozione… - filonmymind : RT @habemusansie: comunque io me lo meritavo gerry scotti ospite in studio a gasarsi su la genesi del tuo colore è tipo l'iramino numero un… - franco_guerci : RT @doluccia16: Lo zio Gerry (Scotti) è davvero un signore della tv italiana, una bella persona davvero. #verissimo -