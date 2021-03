F2 Gara 3 GP Bahrain 2021, Zhou trionfa nell’ultima giornata (Di domenica 28 marzo 2021) Bahrain, Gara 3 di F2. A salire sul gradino più alto del podio è Guanyu Zhou che riesce a conquistare una Feature Race abbastanza complicata, seguito da Dan Ticktum, in attesa del verdetto della FIA, e da Liam Lawson. Tanti i colpi di scena e le penalità durante la corsa: la delusione più grande è sicuramente quella di Oscar Piastri che a due giri dalla fine entra in collisione proprio con il britannico di Carlin durante un sorpasso. E’ stato poi inevitabilmente costretto al ritiro. Weekend di gioie e dolori per Prema, che sperava di portare a casa un altro risultato straordinario dopo la vittoria nella seconda Sprint Race di ieri da parte dell’australiano. Debutto da dimenticare per Juri Vips che conquista un solo punto in due giorni di Gara, mentre, invece, sorride l’italiano Matteo Nannini. F2 ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 28 marzo 2021)3 di F2. A salire sul gradino più alto del podio è Guanyuche riesce a conquistare una Feature Race abbastanza complicata, seguito da Dan Ticktum, in attesa del verdetto della FIA, e da Liam Lawson. Tanti i colpi di scena e le penalità durante la corsa: la delusione più grande è sicuramente quella di Oscar Piastri che a due giri dalla fine entra in collisione proprio con il britannico di Carlin durante un sorpasso. E’ stato poi inevitabilmente costretto al ritiro. Weekend di gioie e dolori per Prema, che sperava di portare a casa un altro risultato straordinario dopo la vittoria nella seconda Sprint Race di ieri da parte dell’australiano. Debutto da dimenticare per Juri Vips che conquista un solo punto in due giorni di, mentre, invece, sorride l’italiano Matteo Nannini. F2 ...

