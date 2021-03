F1, GP Bahrain 2021: Tsunoda a punti all’esordio. Idolo del Giappone (Di domenica 28 marzo 2021) Yuki Tsunoda completa nella Top10 il Gran Premio del Bahrain, primo atto del Mondiale F1 2021. L’esordiente di casa AlphaTauri inizia nel migliore dei modi la carriera nella massima formula con un risultato di primi profilo. Il #22 del gruppo, scattato tredicesimo dopo una qualifica mediocre in seguito ad un errore della squadra, ha recuperato a suon di sorpassi sui rivali e da metà gara in poi non è più uscito dalla zona punti. Il miglior rookie della FIA F2 2020 conferma il suo potenziale ed al termine del primo evento precede sotto la bandiera a scacchi il francese Pierre Gasly, confermatissimo con la formazione di Faenza. Tsunoda ha compiuto una gara molto lineare senza commettere errori e senza compiere mosse azzardate. Consapevole della velocità della sua monoposto, Yuki si colloca in classifica ... Leggi su oasport (Di domenica 28 marzo 2021) Yukicompleta nella Top10 il Gran Premio del, primo atto del Mondiale F1. L’esordiente di casa AlphaTauri inizia nel migliore dei modi la carriera nella massima formula con un risultato di primi profilo. Il #22 del gruppo, scattato tredicesimo dopo una qualifica mediocre in seguito ad un errore della squadra, ha recuperato a suon di sorpassi sui rivali e da metà gara in poi non è più uscito dalla zona. Il miglior rookie della FIA F2 2020 conferma il suo potenziale ed al termine del primo evento precede sotto la bandiera a scacchi il francese Pierre Gasly, confermatissimo con la formazione di Faenza.ha compiuto una gara molto lineare senza commettere errori e senza compiere mosse azzardate. Consapevole della velocità della sua monoposto, Yuki si colloca in classifica ...

