DIRETTA F1, GP Bahrain 2021 LIVE: Verstappen torna davanti, ma è battaglia di strategia! (Di domenica 28 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA GARA DI MOTOGP DALLE 19.00 33° giro/56 2?4 la durata del cambio gomme di Leclerc, molto veloce. 33° giro/56 Pit-stop per Leclerc, che prova l’overcut nei confronti di Norris. Si ferma anche Ricciardo. 33° giro/56 Al momento il giro veloce, con conseguente punto di bonus, è di Lewis Hamilton. 32° giro/56 Verstappen è in vetta con 19?4 su Hamilton. O l’olandese proverà ad arrivare fino in fondo oppure, effettuando un cambio gomme, si ritroverà alle spalle del britannico. E’ una battaglia di strategia! 31° giro/56 PIT-STOP LENTISSIMO PER BOTTAS! Addirittura 10?9, problemi nel fissaggio della gomma anteriore destra! Il finlandese rientra in pista in quinta posizione, alle spalle anche di Norris e Leclerc! 31° ... Leggi su oasport (Di domenica 28 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELLA GARA DI MOTOGP DALLE 19.00 33° giro/56 2?4 la durata del cambio gomme di Leclerc, molto veloce. 33° giro/56 Pit-stop per Leclerc, che prova l’overcut nei confronti di Norris. Si ferma anche Ricciardo. 33° giro/56 Al momento il giro veloce, con conseguente punto di bonus, è di Lewis Hamilton. 32° giro/56è in vetta con 19?4 su Hamilton. O l’olandese proverà ad arrivare fino in fondo oppure, effettuando un cambio gomme, si ritroverà alle spalle del britannico. E’ unadi31° giro/56 PIT-STOP LENTISSIMO PER BOTTAS! Addirittura 10?9, problemi nel fissaggio della gomma anteriore destra! Il finlandese rientra in pista in quinta posizione, alle spalle anche di Norris e Leclerc! 31° ...

