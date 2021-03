Coppie gay, la protesta del parroco fa il giro del web: “Nemmeno le palme” (Di domenica 28 marzo 2021) Un parroco ha protestato oggi, nella domenica delle palme, contro la decisione del Vaticano di vietare la benedizione delle Coppie gay. Ha fatto molto discutere negli ultimi giorni la pubblicazione… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Maria Cristina Mastrangelo su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di domenica 28 marzo 2021) Unhato oggi, nella domenica delle, contro la decisione del Vaticano di vietare la benedizione dellegay. Ha fatto molto discutere negli ultimi giorni la pubblicazione… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Maria Cristina Mastrangelo su BlogLive.it.

