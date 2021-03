Cinzia muore a 46 anni per una trombosi. Undici giorni fa si era vaccinata con AstraZeneca: informate Aifa e Procura (Di domenica 28 marzo 2021) Il Policlinico di Palermo ha segnalato alla magistratura e all'Aifa il decesso di un'insegnante di 46 anni, Cinzia Pennino, morta in seguito a una trombosi. Alla donna era stato somministrato il ... Leggi su leggo (Di domenica 28 marzo 2021) Il Policlinico di Palermo ha segnalato alla magistratura e all'il decesso di un'insegnante di 46Pennino, morta in seguito a una. Alla donna era stato somministrato il ...

mayabug2 : Ciao Cinzia, non te lo meritavi. AstraZeneca, professoressa muore di trombosi a 46 anni a Palermo: «Nell'anamnesi… - amata_giulia : Sicilia, muore Cinzia, insegnante di 46 anni. Aveva fatto il vaccino - oscargalli : RT @Lasiciliaweb: Palermo: insegnante muore per una trombosi, era stata vaccinata con AstraZeneca Il Policlinico ha segnalato alla magistra… - Lasiciliaweb : Palermo: insegnante muore per una trombosi, era stata vaccinata con AstraZeneca Il Policlinico ha segnalato alla ma… - cymarysol : RT @Ragusanews: Sicilia, muore Cinzia, insegnante di 46 anni. Aveva fatto il vaccino -