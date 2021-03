Assassin' s Creed | Cory Balrog ammette di non apprezzare le sequenze ambientate nel presente

Leggi su eurogamer

(Di domenica 28 marzo 2021)'sè spesso ricordato per i luoghi storici che è possibile esplorare, dall'Italia rinascimentale, all'epoca dei pirati, dall'Egitto alla Grecia e così via. Tuttavia, la serie Ubisoft non è solo questo: la trama di gioco è, in realtà, ambientata in tempi moderni e ci è consentito esplorare il passato storico solo grazie all'Animus, uno strumento in grado di connetterci con i nostri antenati. Durante le partite di's, spesso accade di dover fare "una pausa" dalla lotta frai e Templari del passato, per proseguire con la trama principale ambientata nei giorni nostri (anch'essa piena dii e Templari, ovviamente). Leggi altro...