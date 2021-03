Amici 20 | Belen scrive a Pio e Amedeo | il messaggio dopo la battuta

(Di domenica 28 marzo 2021)2021,a Pio elapronunciata dal duo nella prima puntata del serale. Ieri sera, sabato 27 marzo, è andata in onda una nuova puntata didi Maria De Filippi, esattamente la seconda di questa edizione arrivata al Serale. Una puntata che sicuramente ha lasciato un attimo di L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

Era facile fraintendere e associare tutto a quanto avvenuto nella prima puntata del Serale di2021. Da quello che si capisce perònon intendeva colpire loro, bensì dei leoni da tastiera ...Pio e Amedeo ieri sera hanno fatto il loro ritorno per la seconda puntata di "", nel mirino stavolta i Ferragnez e le scuse pubbliche aIl talent '' per la sua ventesima edizione non ha rinunciato ad ingaggiare ancora una volta il duo composto da Pio e Amedeo che con la loro satira ha conquistato il pubblico di Canale ...Amici 2021, Belen scrive a Pio e Amedeo dopo la battuta pronunciata dal duo nella prima puntata del serale. Amici 2021, Belen scrive a Pio e Amedeo dopo che il duo ha pronunciato una battuta sulla ...Amici 20, Pio e Amedeo fanno chiarezza dopo la battuta a Stefano De Martino «Ci ha scritto Belen...». Il duo comico aveva alzato un polverone, durante la prima puntata del ...