5 spin-off di Harry Potter che vorremmo vedere (Di domenica 28 marzo 2021) Dopo che la notizia di uno spin-off su Voldemort è stata definitivamente smentita dalla Warner Bros, altri rumors hanno fatto sognare gli amanti del maghetto. Da un nuovo film con il cast originale ad una serie per Netflix: tutto, purtroppo (o per fortuna), falso. In effetti, l’unico film attualmente in sviluppo dalla Warner Bros relativo al mondo di Harry Potter è Animali Fantastici 3, che dovrebbe uscire a novembre 2021. Tuttavia, le ipotesi sono infinite e potrebbero, magari, stuzzicare la fantasia di qualche sceneggiatore all’ascolto. Ecco, quindi, 5 spin-off che vorremmo prendessero vita. 1. I Malandrini Lunastorta, Ramoso, Felpato e Codaliscia: sono questi i nomi che compaiono sull’effigie che accompagna la Mappa del malandrino. Non sono nient’altro che Remus Lupin, James ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di domenica 28 marzo 2021) Dopo che la notizia di uno-off su Voldemort è stata definitivamente smentita dalla Warner Bros, altri rumors hanno fatto sognare gli amanti del maghetto. Da un nuovo film con il cast originale ad una serie per Netflix: tutto, purtroppo (o per fortuna), falso. In effetti, l’unico film attualmente in sviluppo dalla Warner Bros relativo al mondo diè Animali Fantastici 3, che dovrebbe uscire a novembre 2021. Tuttavia, le ipotesi sono infinite e potrebbero, magari, stuzzicare la fantasia di qualche sceneggiatore all’ascolto. Ecco, quindi, 5-off cheprendessero vita. 1. I Malandrini Lunastorta, Ramoso, Felpato e Codaliscia: sono questi i nomi che compaiono sull’effigie che accompagna la Mappa del malandrino. Non sono nient’altro che Remus Lupin, James ...

