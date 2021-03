“Volete sapere se il mio lato B è rifatto?”. Elettra Lamborghini, dopo le accuse svela finalmente il mistero (Di sabato 27 marzo 2021) Elettra Lamborghini è uno dei personaggi più stravaganti e amati sui social network. Ovviamente è una bravissima cantante, ma è soprattutto sui social network che la gente la segue con enorme interesse. Certo, nonostante abbia una batteria di fan, c’è sempre qualcuno che la attacca e la critica. E lei ha voluto rispondere una volta per tutti a tutte le insinuazioni sul suo conto. Come sapete, sta lavorando in veste di opinionista a ‘L’Isola dei Famosi’, ma è attiva anche su Instagram. Da poco è stata in grado di sconfiggere il coronavirus, anche se ha ammesso di aver avuto parecchie difficoltà legate soprattutto alla debolezza e alla sensazione di solitudine. Alcuni l’hanno accusata di essersi rifatta un po’ troppo e Elettra Lamborghini ha quindi pubblicato alcune foto corredate da una spiegazione, che spera sia ... Leggi su caffeinamagazine (Di sabato 27 marzo 2021)è uno dei personaggi più stravaganti e amati sui social network. Ovviamente è una bravissima cantante, ma è soprattutto sui social network che la gente la segue con enorme interesse. Certo, nonostante abbia una batteria di fan, c’è sempre qualcuno che la attacca e la critica. E lei ha voluto rispondere una volta per tutti a tutte le insinuazioni sul suo conto. Come sapete, sta lavorando in veste di opinionista a ‘L’Isola dei Famosi’, ma è attiva anche su Instagram. Da poco è stata in grado di sconfiggere il coronavirus, anche se ha ammesso di aver avuto parecchie difficoltà legate soprattutto alla debolezza e alla sensazione di solitudine. Alcuni l’hanno accusata di essersi rifatta un po’ troppo eha quindi pubblicato alcune foto corredate da una spiegazione, che spera sia ...

