Un Posto al Sole, due attori positivi al Covid: la soap chiude i battenti (Di sabato 27 marzo 2021) Una brutta notizia per i fan di Un Posto al Sole è arrivata in queste ore. Dopo la solita routine pre-riprese, che prevede tamponi a tappeto, due protagonisti della soap napoletana sono risultati positivi al Coronavirus. Ecco quindi che la produzione è stata costretta a fermare le riprese e a mandare tutti gli altri attori in quarantena fiduciaria. Stando ai rumors, la sosta non dovrebbe essere assai lunga, ma le riprese, non appena ricominceranno, subiranno delle variazioni. Un Posto al Sole: due attori positivi al Covid L’Italia è pressoché diventata tutta rossa in quanto i casi di Coronavirus sono in aumento nonostante l’introduzione dei vaccini e anche ad Un Posto al Sole sono ... Leggi su anticipazionitv (Di sabato 27 marzo 2021) Una brutta notizia per i fan di Unalè arrivata in queste ore. Dopo la solita routine pre-riprese, che prevede tamponi a tappeto, due protagonisti dellanapoletana sono risultatial Coronavirus. Ecco quindi che la produzione è stata costretta a fermare le riprese e a mandare tutti gli altriin quarantena fiduciaria. Stando ai rumors, la sosta non dovrebbe essere assai lunga, ma le riprese, non appena ricominceranno, subiranno delle variazioni. Unal: duealL’Italia è pressoché diventata tutta rossa in quanto i casi di Coronavirus sono in aumento nonostante l’introduzione dei vaccini e anche ad Unalsono ...

