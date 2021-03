Ultime Notizie Roma del 27-03-2021 ore 13:10 (Di sabato 27 marzo 2021) Romadailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione e da Francesco Vitale in studio risolto di due cadaveri trovati in strada nel napoletano Giuseppe Greco 25 anni incensurato figlio di un uomo con precedenti per traffico di droga è andato in caserma nella notte dai Carabinieri e raccontare la sua versione dei fatti è stato interrogato dal PM vittima di una rapina da parte di due individui a bordo di uno scooter Elia speronati e travolti con l’auto e dopo le vacanze di Pasqua saranno 5 milioni 300 mila gli studenti che seguiranno le lezioni in presenza scuola 62,3% degli 8 milioni e mezzo tra loro 3100000 frequentano scuole dell’infanzia scuole primarie il primo anno di secondaria di primo grado anche se si trovano in regioni classificati in zona rossa da martedì 30 marzo 687000 ragazzi delle scuole laziali lasceranno invece la data niente più scuole chiuse ... Leggi su romadailynews (Di sabato 27 marzo 2021)dailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione e da Francesco Vitale in studio risolto di due cadaveri trovati in strada nel napoletano Giuseppe Greco 25 anni incensurato figlio di un uomo con precedenti per traffico di droga è andato in caserma nella notte dai Carabinieri e raccontare la sua versione dei fatti è stato interrogato dal PM vittima di una rapina da parte di due individui a bordo di uno scooter Elia speronati e travolti con l’auto e dopo le vacanze di Pasqua saranno 5 milioni 300 mila gli studenti che seguiranno le lezioni in presenza scuola 62,3% degli 8 milioni e mezzo tra loro 3100000 frequentano scuole dell’infanzia scuole primarie il primo anno di secondaria di primo grado anche se si trovano in regioni classificati in zona rossa da martedì 30 marzo 687000 ragazzi delle scuole laziali lasceranno invece la data niente più scuole chiuse ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Sono 23.987 i positivi al test del coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Sa… - fanpage : Obbligo vaccino per personale sanitario, ipotesi sospensione per chi rifiuta - fanpage : Anna è venuta al mondo il 9 marzo, Valentina il 16 marzo ?? - StellaSirio60 : RT @Agenzia_Ansa: Sono 23.987 i positivi al test del coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute.… - dalianera : Numeri pesantissimi in Polonia. -