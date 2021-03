Traffico Roma del 27-03-2021 ore 17:30 (Di sabato 27 marzo 2021) Luceverde Roma ma in trovati dalla redazione tutto tranquillo sulla rete viaria cittadina paghi le auto in circolazione grazie anche alle restrizioni sulla mobilità nessuna segnalazione sul Raccordo Anulare Traffico di nuovo scorrevole sulla Salaria già appena lizzata da un incidente avvenuto in uscita da Roma poco prima del raccordo attenzione sulla Tiburtina dove in corrispondenza del raccordo a mare c’è una riduzione di entrambe le carreggiate in corso alcuni accertamenti tecnici ed è in corso una manifestazione in piazzale di Porta Pia tra Corso Italia e via Ancona manifestazione che Dovrebbe terminare poco prima delle 19 all’Eur i preparativi per il Gran Premio di Formula e diverse le strade del quartiere che sono chiuse al Traffico o soggette a cambiamenti nella viabilità come diametralmente le dovute attenzioni ... Leggi su romadailynews (Di sabato 27 marzo 2021) Luceverdema in trovati dalla redazione tutto tranquillo sulla rete viaria cittadina paghi le auto in circolazione grazie anche alle restrizioni sulla mobilità nessuna segnalazione sul Raccordo Anularedi nuovo scorrevole sulla Salaria già appena lizzata da un incidente avvenuto in uscita dapoco prima del raccordo attenzione sulla Tiburtina dove in corrispondenza del raccordo a mare c’è una riduzione di entrambe le carreggiate in corso alcuni accertamenti tecnici ed è in corso una manifestazione in piazzale di Porta Pia tra Corso Italia e via Ancona manifestazione che Dovrebbe terminare poco prima delle 19 all’Eur i preparativi per il Gran Premio di Formula e diverse le strade del quartiere che sono chiuse alo soggette a cambiamenti nella viabilità come diametralmente le dovute attenzioni ...

Advertising

virginiaraggi : In questi giorni di zona rossa c’è meno traffico in città. Per questo stiamo approfittando per portare avanti più v… - LuceverdeRoma : ??#Roma #incidente - Via Arduino Forgianini ?? traffico rallentato altezza Viale Alfredo Zambrini #luceverde #Lazio - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Traffico Roma del 27-03-2021 ore 17:30' su @Spreaker #incidenti_roma_oggi #traffico_roma_gra - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 27-03-2021 ore 17:30' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… - zazoomblog : Traffico Roma del 27-03-2021 ore 17:00 - #Traffico #27-03-2021 #17:00 -