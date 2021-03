Tommaso Zorzi svela quando finirà l’Isola 15. E a proposito dei nuovi progetti lavorativi… (Di sabato 27 marzo 2021) Tommaso Zorzi è passato in pochissimi giorni dalla Casa del Grande Fratello Vip 5 al ruolo di opinionista dell’Isola dei Famosi, è pronto a lanciarsi in una nuova avventura. Come già annunciato infatti il vincitore del Gf Vip presenterà un nuovo format intitolato Isola Off. In queste ore l’influencer milanese ha anticipato alcuni dettagli della nuova trasmissione durante una diretta Instagram con Tv Sorrisi e Canzoni. E proprio durante questa intervista Tommaso ha anche svelato la probabile data di conclusione del reality di Canale 5 che sarebbe, stando alle sue parole, lunedì 2 giugno. Anche se lui stesso ha poi precisato: “Per ora, poi io per esperienza so che i reality possono sempre allungarsi“. In merito invece a Isola Off Tommaso ha lasciato intendere, pur senza confermarlo, che ... Leggi su isaechia (Di sabato 27 marzo 2021)è passato in pochissimi giorni dalla Casa del Grande Fratello Vip 5 al ruolo di opinionista deldei Famosi, è pronto a lanciarsi in una nuova avventura. Come già annunciato infatti il vincitore del Gf Vip presenterà un nuovo format intitolato Isola Off. In queste ore l’influencer milanese ha anticipato alcuni dettagli della nuova trasmissione durante una diretta Instagram con Tv Sorrisi e Canzoni. E proprio durante questa intervistaha ancheto la probabile data di conclusione del reality di Canale 5 che sarebbe, stando alle sue parole, lunedì 2 giugno. Anche se lui stesso ha poi precisato: “Per ora, poi io per esperienza so che i reality possono sempre allungarsi“. In merito invece a Isola Offha lasciato intendere, pur senza confermarlo, che ...

