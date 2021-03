Sottil chiarisce dopo la multa | “Può capitare di dire parole foneticamente simili | ma non sono un bestemmiatore”

(Di sabato 27 marzo 2021) In seguito al provvedimento della Federazione nei confronti di Andrea, reo di aver usato espressioni blasfeme, attraverso una nota sul sito ufficiale dell’Ascoli, il tecnico ha voluto precisare la sua posizione: “Non mi piace che venga fuori l’immagine di una persona che è solitabestemmie perché non lo, nella maniera più assoluta. Ho ricevuto una precisa educazione da parte dei miei genitori, mia madre in modo particolare.un padre di famiglia che ci tiene sempre a dare il buon esempio e ad essere un punto di riferimento per i miei figli. Si può sempre sbagliare e nella concitazione del gioco puòche si trascenda e si pronuncino anchead espressioni blasfeme, ma lungi da me voler urtare la ...

