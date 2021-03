Razer mascherina high tech anti Covid-19

(Di sabato 27 marzo 2021)Inc. società tecnologica multinazionale, ha realizzato una. Anche la tecnologia combatte il-19 Il-19 continua a non darci tregua e così i grandi produttori hanno iniziato a mettersi al lavoro e non solo su processori ed hardware. Inizia cosi la guerra dialla. Da qui Nasce Project Hazel , unafacciale. Il progetto è stato recentemente svelato durante il CES 2021. Hazel è dotato di un respiratore chirurgico N95 con elevata resistenza ai fluidi, ventilazione attiva in grado di filtrare fino al 95% di particelle sospese nell’aria e una custodia speciale decorata con luci UV ...

focusTECHit : Covid-19: in sviluppo da #Razer una #Mascherina hi-tech di classe #N95 - #Covid19 | - DarkCigars : Stiamo toccando il fondo.... - macitynet : Razer commercializzerà la propria mascherina RGB - sonoclaudio : Le mascherine #UMask 'Model 2.1' sono fuorilegge; il @MinisteroSalute ne ha ordinato il ritiro (stessa sorte del 'M… - misteruplay2016 : Razer contro il COVID-19: la mascherina protettiva hi-tech con illuminazione RGB diventerà realtà -

Ultime Notizie dalla rete : Razer mascherina

Tom's Hardware Italia

ha confermato questa settimana che la suaconosciuta come Project Hazel , il cui prototipo è stato mostrato in occasione del CES 2021 a gennaio , diventerà un vero e proprio prodotto ...Covid - 19: in sviluppo daunahi - tech di classe N95 - Lasi chiama al momento Project ...Razer ha annunciato che Project Hazel, mascherina mostrata in versione prototipale lo scorso gennaio, sarà effettivamente venduta.Covid-19: in sviluppo da Razer una mascherina hi-tech di classe N95 | La mascherina si chiama al momento Project Hazel.