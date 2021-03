(Di sabato 27 marzo 2021) Tutti fermi fino a fine. “Ma sono certo che il 7: non hanno più niente da perdere, anche contro le norme. Dei verbali non frega più niente a nessuno, ora è questione di sopravvivenza”. Lo dice all’Adnkronos il presidente dell’Anpals, l’associazione nazionale dellee strutture private sportive, Giampiero Guglielmi. L’Italia è divisa in zona rossa e zona arancione: in entrambe le aree, le regole prevedono la chiusura di. La prospettata assenza di zona gialla per tutto il mese dirinvierebbe l’apertura delle strutture a maggio. “Per il 40% le strutture sono già scomparse, e per la ...

Advertising

Adnkronos : #Palestre e #piscine chiuse? 'Molte riapriranno 7 aprile' - mauroberruto : Bene @VVezzali su rinnovo impianti sportivi e progetto Sport&periferie nel Recovery Plan. Tuttavia impianti, pales… - Sfn1974 : Palestre e piscine chiuse? 'Molte riapriranno 7 aprile' - PaoloP_11 : RT @Adnkronos: #Palestre e #piscine chiuse? 'Molte riapriranno 7 aprile' - zazoomblog : Palestre e piscine chiuse? “Molte riapriranno 7 aprile” - #Palestre #piscine #chiuse? #“Molte -

Ultime Notizie dalla rete : Palestre piscine

Per quelle che sono state maggiormente colpite dagli effetti negativi provocati dal Covid, dai agli alle agenzie di viaggi per arrivare allee alleil varato dal governo Draghi ...In arrivo i contributi per ledella Sardegna rimaste chiuse "Uno stanziamento una tantum - ..." per cercare di venire incontro in più possibile alle evidenti difficoltà che anche lee ...Il presidente della Federnuoto contro le misure di Draghi: "Il settore è stato martirizzato dai governi, la reazione dei gestori sarà veramente forte" ...Tutti fermi fino a fine aprile, palestre e piscine chiuse. "Ma sono certo che il 7 aprile molte palestre riapriranno: non hanno più niente da perdere, anche c ...