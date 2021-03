Olimpiadi Tokyo, Egonu: “Io portabandiera? Sarebbe un messaggio sulla diversità” (Di sabato 27 marzo 2021) Paola Egonu ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Sky Sport, concedendo alcune considerazioni sulla stagione pallavolista in corso. La schiacciatrice di Conegliano ha parlato in attesa della finale di Champions League femminile. che vedrà opposta la compagine italiana al Vakifbank Istanbul. Di seguito le parole d’esordio della talentuosa italiana: “Dalla nascita, penso sia fondamentale per gli atleti avere voglia di rimettersi in gioco e dimostrare di raggiungere quell’obiettivo che hai in testa, anche se impossibile. Qui è una bellissima avventura, ho la possibilità di potermi rigiocare una coppa importante come la Champions. Sono emozioni indescrivibili. Negli allenamenti usciamo arrabbiate e deluse, il più delle volte perché cerchiamo sempre di migliorarci e quindi non ci basta mai. Ci divertiamo in quel momento, poi pensiamo a come ... Leggi su sportface (Di sabato 27 marzo 2021) Paolaha rilasciato un’intervista ai microfoni di Sky Sport, concedendo alcune considerazionistagione pallavolista in corso. La schiacciatrice di Conegliano ha parlato in attesa della finale di Champions League femminile. che vedrà opposta la compagine italiana al Vakifbank Istanbul. Di seguito le parole d’esordio della talentuosa italiana: “Dalla nascita, penso sia fondamentale per gli atleti avere voglia di rimettersi in gioco e dimostrare di raggiungere quell’obiettivo che hai in testa, anche se impossibile. Qui è una bellissima avventura, ho la possibilità di potermi rigiocare una coppa importante come la Champions. Sono emozioni indescrivibili. Negli allenamenti usciamo arrabbiate e deluse, il più delle volte perché cerchiamo sempre di migliorarci e quindi non ci basta mai. Ci divertiamo in quel momento, poi pensiamo a come ...

