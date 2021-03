Noemi si racconta a Verissimo: prima la “metamorfosi”, poi la gaffe! (Di sabato 27 marzo 2021) Ospite a Verissimo, la cantante Noemi racconta la sua “metamorfosi” e di come è riuscita a ritrovare se stessa. Poi, la gaffe con Silvia Toffanin “Quando scatta listino di sopravvivenza è così! Ad un certo punto mi sono resa conto che mi stavo limitando a galleggiare. Non mi riconoscevo più allo specchio! In fondo la vita è dinamismo, è coraggio, è paura. Allora ho voluto rimettermi a fuoco, mi sono rimessa alla prova, sia come persona che come artista”. E’ con queste parole che Noemi, reduce da un importante successo ottenuto sul palco del prestigioso Festival di Sanremo 2021 con il brano “Glicine”, si racconta ai microfoni di Verissimo durante la puntata di Sabato 27 Marzo. Una vera e propria “metamorfosi”, quella della cantante, così come è ... Leggi su 361magazine (Di sabato 27 marzo 2021) Ospite a, la cantantela sua “” e di come è riuscita a ritrovare se stessa. Poi, la gaffe con Silvia Toffanin “Quando scatta listino di sopravvivenza è così! Ad un certo punto mi sono resa conto che mi stavo limitando a galleggiare. Non mi riconoscevo più allo specchio! In fondo la vita è dinamismo, è coraggio, è paura. Allora ho voluto rimettermi a fuoco, mi sono rimessa alla prova, sia come persona che come artista”. E’ con queste parole che, reduce da un importante successo ottenuto sul palco del prestigioso Festival di Sanremo 2021 con il brano “Glicine”, siai microfoni didurante la puntata di Sabato 27 Marzo. Una vera e propria “”, quella della cantante, così come è ...

Advertising

GiannijStinson5 : RT @GruppoBPER_PR: 'Ho studiato #cinema. In particolare ero affascinata da come poteva trasformarsi il corpo di un attore, al punto da dedi… - ARCHINIANARCHIN : RT @GruppoBPER_PR: 'Ho studiato #cinema. In particolare ero affascinata da come poteva trasformarsi il corpo di un attore, al punto da dedi… - EliElielba : RT @GruppoBPER_PR: 'Ho studiato #cinema. In particolare ero affascinata da come poteva trasformarsi il corpo di un attore, al punto da dedi… - srossetti17 : RT @GruppoBPER_PR: 'Ho studiato #cinema. In particolare ero affascinata da come poteva trasformarsi il corpo di un attore, al punto da dedi… - fanpage_noemi : RT @GruppoBPER_PR: 'Ho studiato #cinema. In particolare ero affascinata da come poteva trasformarsi il corpo di un attore, al punto da dedi… -