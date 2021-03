NASCAR, la pioggia cancella le gare di qualifica a Bristol (Di domenica 28 marzo 2021) Termina sotto un diluvio la giornata al Bristol Motor Speedway (Tennessee) per i protagonisti della NASCAR Cup Series, pronti a sfidarsi per il settimo atto della stagione. All’interno del ‘Colosseo’ della serie, appositamente trasformato in un ovale sterrato per l’occasione, nella giornata odierna si sarebbero dovute svolgere quattro prove sprint per determinare la griglia dell’evento di domani sera. La pioggia ha reso impraticabile il circuito che, dopo le piogge della mattinata, aveva cambiato aspetto rispetto alle prove libere di venerdì. Ricordiamo che, in via eccezionale, gli organizzatori hanno disputato delle sessioni cronometrate in cui tutti i piloti hanno potuto prendere confidenza con la terra. Ryan Blaney (Penske #12) ed Alex Bowman (Hendrick Motorsport #48) sono stati i migliori nei due turni di venerdì sera, i primi ... Leggi su oasport (Di domenica 28 marzo 2021) Termina sotto un diluvio la giornata alMotor Speedway (Tennessee) per i protagonisti dellaCup Series, pronti a sfidarsi per il settimo atto della stagione. All’interno del ‘Colosseo’ della serie, appositamente trasformato in un ovale sterrato per l’occasione, nella giornata odierna si sarebbero dovute svolgere quattro prove sprint per determinare la griglia dell’evento di domani sera. Laha reso impraticabile il circuito che, dopo le piogge della mattinata, aveva cambiato aspetto rispetto alle prove libere di venerdì. Ricordiamo che, in via eccezionale, gli organizzatori hanno disputato delle sessioni cronometrate in cui tutti i piloti hanno potuto prendere confidenza con la terra. Ryan Blaney (Penske #12) ed Alex Bowman (Hendrick Motorsport #48) sono stati i migliori nei due turni di venerdì sera, i primi ...

