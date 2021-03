Napoli, chiuso cantiere edile per irregolarità: un lavoratore percepiva il Rdc (Di sabato 27 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoI Carabinieri del Nucleo Operativo Tutela del Lavoro di Napoli insieme a quelli della Stazione di Torre del Greco Capoluogo hanno ispezionato e sottoposto a controllo un cantiere edile della città che stava svolgendo dei lavori di ristrutturazione del tetto e rifacimento della facciata di un palazzo di via Giovanni XXIII. I militari hanno accertato diverse violazioni penali da parte della società edile ed hanno anche sorpreso sei dipendenti che stavano lavorando “in nero”. Uno dei lavoratori percepiva, tra l’altro, il “reddito di cittadinanza” e per questo motivo è stato segnalato all’Inps per la sospensione del beneficio. Sanzioni anche per il mancato rispetto della normativa anti-contagio. I ponteggi sono stati sequestrati e l’attività è stata sospesa fino a quando il ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 27 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoI Carabinieri del Nucleo Operativo Tutela del Lavoro diinsieme a quelli della Stazione di Torre del Greco Capoluogo hanno ispezionato e sottoposto a controllo undella città che stava svolgendo dei lavori di ristrutturazione del tetto e rifacimento della facciata di un palazzo di via Giovanni XXIII. I militari hanno accertato diverse violazioni penali da parte della societàed hanno anche sorpreso sei dipendenti che stavano lavorando “in nero”. Uno dei lavoratori, tra l’altro, il “reddito di cittadinanza” e per questo motivo è stato segnalato all’Inps per la sospensione del beneficio. Sanzioni anche per il mancato rispetto della normativa anti-contagio. I ponteggi sono stati sequestrati e l’attività è stata sospesa fino a quando il ...

