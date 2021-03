Napoli, cadaveri trovati in strada: rapinatori investiti da una vittima. Indagno i carabinieri (Di sabato 27 marzo 2021) Napoli, due uomini sono stati ritrovati privi di vita in strada in via Consolare Campana, tra Marano e Villaricca. Fin dall’inizio, gli inquirenti hanno ipotizzato una rapina finita male, a causa del ritrovamento di un Rolex e una pistola accanto a uno dei corpi. Ipotesi confermata nella notte dopo che un uomo si è presentato in caserma. Gli inquirenti hanno acquisito le immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona per ricostruire l’esatta dinamica dei fatti. Napoli, trovati due corpi in strada Tutto è iniziato intorno alle 19.40 di venerdì, quando i corpi di Domenico Romano e Ciro Chirollo di 29 e 39 anni sono stati ritrovati in strada dalla polizia municipale. Il ritrovamento è arrivato tra i centri di Marano e Villaricca, ... Leggi su thesocialpost (Di sabato 27 marzo 2021), due uomini sono stati riprivi di vita inin via Consolare Campana, tra Marano e Villaricca. Fin dall’inizio, gli inquirenti hanno ipotizzato una rapina finita male, a causa del ritrovamento di un Rolex e una pistola accanto a uno dei corpi. Ipotesi confermata nella notte dopo che un uomo si è presentato in caserma. Gli inquirenti hanno acquisito le immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona per ricostruire l’esatta dinamica dei fatti.due corpi inTutto è iniziato intorno alle 19.40 di venerdì, quando i corpi di Domenico Romano e Ciro Chirollo di 29 e 39 anni sono stati riindalla polizia municipale. Il ritrovamento è arrivato tra i centri di Marano e Villaricca, ...

Advertising

MediasetTgcom24 : Napoli, cadaveri in strada: rapinato confessa: ho investito i ladri #napoli - News24_it : Cadaveri in strada a Napoli, rapinato confessa: li ho investiti io - TGCOM - Roberto76127881 : Investe e uccide i rapinatori che gli avevano portato via il Rolex - CALCIOGEMINI : Napoli, cadaveri in strada: rapinato confessa: ho investito i ladri #napoli - Bianca34874951 : RT @MediasetTgcom24: Napoli, cadaveri in strada: rapinato confessa: ho investito i ladri #napoli -