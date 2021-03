LIVE MotoGP, GP Qatar in DIRETTA: Vinales davanti nelle FP4, ora le qualifiche! (Di sabato 27 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17.52 Gli altri italiani: 14° Bastianini, 15° Petrucci, 17° Valentino Rossi, 20° Marini, 22° Savadori. 17.51 Quartararo chiude terzo a 0.377. Seguono OLIVEira, Aleix Espargarò, Mir, Morbidelli, Bradl, Nakagami, Rins e Bagnaia. 17.50 Vinales, all’ultimo tentativo utile, si prende la vetta in 1’54?106, rifila 0.218 a Zarco. Lo spagnolo è il pilota ad aver mostrato il passo migliore in queste FP4: saprà confermarsi in gara domani? 17.48 Morbidelli perde sempre tanto nel quarto ed ultimo settore. Aleix Espargarò sale in quarta piazza con l’Aprilia. 17.46 Risale Morbidelli, 6° in 1’54?737, a 0.413 da Zarco. Non sta convincendo il passo di Bagnaia (ora ai box) e Miller con la Ducati. 17.44 Si migliora Valentino Rossi in 1’55?2, ma non basta: è 17°. Fa poco meglio Morbidelli, 1’55?1: ... Leggi su oasport (Di sabato 27 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA17.52 Gli altri italiani: 14° Bastianini, 15° Petrucci, 17° Valentino Rossi, 20° Marini, 22° Savadori. 17.51 Quartararo chiude terzo a 0.377. Seguono Oira, Aleix Espargarò, Mir, Morbidelli, Bradl, Nakagami, Rins e Bagnaia. 17.50, all’ultimo tentativo utile, si prende la vetta in 1’54?106, rifila 0.218 a Zarco. Lo spagnolo è il pilota ad aver mostrato il passo migliore in queste FP4: saprà confermarsi in gara domani? 17.48 Morbidelli perde sempre tanto nel quarto ed ultimo settore. Aleix Espargarò sale in quarta piazza con l’Aprilia. 17.46 Risale Morbidelli, 6° in 1’54?737, a 0.413 da Zarco. Non sta convincendo il passo di Bagnaia (ora ai box) e Miller con la Ducati. 17.44 Si migliora Valentino Rossi in 1’55?2, ma non basta: è 17°. Fa poco meglio Morbidelli, 1’55?1: ...

