LIVE Moto2, GP Qatar 2021 in DIRETTA: Di Giannantonio, Vietti e Dalla Porta in Q2! (Di sabato 27 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.43 E’ FATTA! Di Giannantonio, Vietti e Dalla Porta si qualificano per la Q2 e si giocheranno la pole. Insieme a loro si qualifica anche Chantra. 16.42 Nessuno si sta migliorando in maniera significativa. Dovrebbe farcela Dalla Porta per la Q2. 16.41 BANDIERA A SCACCHI! Stanno terminando gli ultimi tentativi. 16.40 Lorenzo Dalla Porta si migliora! 1:59.452 e scalzato Ogura Dalla quarta posizione. 16.38 Nessuno per ora si migliora. A breve tutti si lanceranno per un nuovo time-attack. 16.37 Brutto volo per Marcos Ramirez! Lo spagnolo finisce a terra ed è dolorante al polso. 16.36 Questa la classifica a quattro minuti dal termine della Q1: 1 21 F. DI ... Leggi su oasport (Di sabato 27 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA16.43 E’ FATTA! Disi qualificano per la Q2 e si giocheranno la pole. Insieme a loro si qualifica anche Chantra. 16.42 Nessuno si sta migliorando in maniera significativa. Dovrebbe farcelaper la Q2. 16.41 BANDIERA A SCACCHI! Stanno terminando gli ultimi tentativi. 16.40 Lorenzosi migliora! 1:59.452 e scalzato Oguraquarta posizione. 16.38 Nessuno per ora si migliora. A breve tutti si lanceranno per un nuovo time-attack. 16.37 Brutto volo per Marcos Ramirez! Lo spagnolo finisce a terra ed è dolorante al polso. 16.36 Questa la classifica a quattro minuti dal termine della Q1: 1 21 F. DI ...

Advertising

SSportNetwork : #SatudayFever #Moto2 #QatarGP Via alla #Q1! Sette gli italiani in lizza: #Vietti #Baldassarri #DiGiannantonio… - DAZN_IT : A Losail è caccia alla pole ?? #Moto3, #Moto2 e #MotoGP: le qualifiche del Gran Premio del Qatar sono LIVE dalle 15… - giovannizam : #MotoGP finite #FP3 di #Moto3 e #Moto2, fra poco in pista la MotoGP #QatarGP : aggiornamenti in diretta su @Moto_it… - AlessioBrunori : RT @motograndprixit: #Moto2 | Gp Qatar FP2: @SamLowes22 al comando, @Marco12_B è secondo - - motograndprixit : #Moto2 | Gp Qatar FP2: @SamLowes22 al comando, @Marco12_B è secondo - -