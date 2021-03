LIVE F1, GP Bahrain 2021 in DIRETTA: FP3 e qualifiche, la Ferrari sogna con Sainz e Leclerc (Di sabato 27 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE VIDEO: HIGHLIGHTS E SINTESI DELLE qualifiche LA CLASSIFICA DEGLI STIPENDI DELLA F1: CIFRE ALLUCINANTI PER ALONSO E RAIKKONEN! CHARLES Leclerc: “NON CI ASPETTAVAMO DI ESSERE COSI’ VICINI. E NON ABBIAMO SPINTO AL MASSIMO…” CARLOS Sainz: “UNA SORPRESA ESSERE COSI’ VICINI. RED BULL HA QUALCOSA IN PIU’ SUL PASSO” LA CRONACA DELLA FP2 DEL GP DEL Bahrain DI F1 RISULTATI E CLASSIFICA FP2 GP Bahrain F1 VALTTERI BOTTAS LANCIA L’ALLARME: “MERCEDES INGUIDABILE” LE DICHIARAZIONI DI LEWIS HAMILTON LE DICHIARAZIONI DI MAX VERSTAPPEN LE DICHIARAZIONI DI KIMI RAIKKONEN LA CRONACA DELLE FP1 RISULTATI E CLASSIFICA DELLE FP1 VIDEO RISULTATI FP1 LE DICHIARAZIONI DI ANTONIO GIOVINAZZI LE DICHIARAZIONI DI SERGIO PEREZ LA RINASCITA DELLA ... Leggi su oasport (Di sabato 27 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAVIDEO: HIGHLIGHTS E SINTESI DELLELA CLASSIFICA DEGLI STIPENDI DELLA F1: CIFRE ALLUCINANTI PER ALONSO E RAIKKONEN! CHARLES: “NON CI ASPETTAVAMO DI ESSERE COSI’ VICINI. E NON ABBIAMO SPINTO AL MASSIMO…” CARLOS: “UNA SORPRESA ESSERE COSI’ VICINI. RED BULL HA QUALCOSA IN PIU’ SUL PASSO” LA CRONACA DELLA FP2 DEL GP DELDI F1 RISULTATI E CLASSIFICA FP2 GPF1 VALTTERI BOTTAS LANCIA L’ALLARME: “MERCEDES INGUIDABILE” LE DICHIARAZIONI DI LEWIS HAMILTON LE DICHIARAZIONI DI MAX VERSTAPPEN LE DICHIARAZIONI DI KIMI RAIKKONEN LA CRONACA DELLE FP1 RISULTATI E CLASSIFICA DELLE FP1 VIDEO RISULTATI FP1 LE DICHIARAZIONI DI ANTONIO GIOVINAZZI LE DICHIARAZIONI DI SERGIO PEREZ LA RINASCITA DELLA ...

SkySportF1 : ?? Verstappen continua a confermarsi (-30’ ?? #FP2) ?? 15 piloti in un secondo, Sainz vicino alla vetta! Il LIVE ?… - SkySportF1 : ?? Si confermerà al comando @Max33Verstappen nelle FP2 di Sakhir? Il LIVE ? - infoitsport : LIVE F1, FP3 GP Bahrain 2021 in DIRETTA: la Ferrari in cerca di risposte prima delle qualifiche - codeghino10 : RT @codeghino10: LIVE F1, GP Bahrain 2021 in DIRETTA: rinascita Ferrari. Leclerc: 'Che sorpresa. E non abbiamo spinto al massimo...' - OA S… - codeghino10 : LIVE F1, GP Bahrain 2021 in DIRETTA: rinascita Ferrari. Leclerc: 'Che sorpresa. E non abbiamo spinto al massimo...'… -