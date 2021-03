Letta boccia definitivamente la Raggi | “La nostra opinione su di lei non è quella del M5S”

(Di sabato 27 marzo 2021) Roma, 27 mar – Enrico, segretario del Partito Democratico, ospite ieri a Otto e mezzo di Lilli Gruber spiega: “Vedrò il leader d’Italia viva e parleremo di che tipo di futuro costruire per la Sinistra. Se andiamo soli, noi regaliamo l’Italia a Salvini e Meloni. Per questo dobbiamo fare una coalizione con chi ci è più vicino, e con i 5 Stelle in questa fase abbiamo governato bene”. E sui candidati sindaci per le primarie di Roma dice: “Penso che faremo le primarie. Ci sono diversi candidati, tra cui Gualtieri del Pd. Ma è vero che su Roma il nostro giudizio sul sindaco uscente non è lo stesso di quello dei 5 Stelle“., Renzi e la coalizione anti-Salvini e Meloni Enricoannuncia che, dopo Giuseppe Conte e Roberto Speranza, sceglie di parlare con le Sardine. Matteo Renzi? Non pervenuto. “Non ci sono stati contatti per il ...

Advertising

pierlui23253613 : @monikindaaaa @nicolettagrima2 Al pari di Ius Soli, voto ai sedicenni e ora RdC ai migranti, sono atteggiamenti riv… - UrbimanoOrbi : @RaiTre @laElisei @RobVicaretti @piersileri @F_Boccia @M_Fedriga @EugenioGiani @preglias @GianricoCarof @concitadeg… - UrbimanoOrbi : @RaiTre @laElisei @RobVicaretti @piersileri @F_Boccia @M_Fedriga @EugenioGiani @preglias @GianricoCarof @concitadeg… - Ariel48536344 : RT @6dimattina_: Boccia più emozionato di noi che posta la foto di Conte e letta e scrive “ SI RIPARTE!” - 6dimattina_ : Boccia più emozionato di noi che posta la foto di Conte e letta e scrive “ SI RIPARTE!” -

Ultime Notizie dalla rete : Letta boccia

Avvenire

Gianni, presidente onorario della Fondazione; Ornella Barra , Co - Coo for Walgreen Boots Alliance; Vincenzo, presidente della Luiss Guido Carli; Urbano Cairo , presidente della Cairo ......per le prossime elezioni amministrative è stata chiaramente esplicitata dal segretarionelle ... Lo ha affermato Francesco, del Pd, al termine della seduta alla Camera.Ricostruire un'ampia coalizione di centrosinistra da Leu a Renzi, con un asse strutturale con il Movimento 5 stelle, e risolvere il rebus della candidatura a Roma attraverso le primarie.Le ultime notizie di politica, cronaca, attualità, sport, costume da Imperia e dalla sua Provincia. The latest about politics, news, sport, events in Imperia and its province.