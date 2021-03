Il progetto di moschea più grande d' Europa mette in crisi la Francia

(Di sabato 27 marzo 2021) Una polemica su più livelli, che parte da un caso locale fino ad assumere una dimensione nazionale, con risvolti geopolitici. Al centro della contesa la futuradi Strasburgo Eyyub Sultan, destinata a diventare la piùd’nel 2022. Ma il, gestito dalla controversa associazione filo-turca Millî Görüs,in imbarazzo le istituzioni locali e fa infuriare il presidente Emmanuel Macron, che proprio in questi ultimi mesi ha lanciato la sua crociata contro l’Islam radicale incon ildi legge sul separatismo islamista attualmente in esame al Senato. Quello delladi Strasburgo è un cantiere titanico lanciato nel 2008, che una volta terminato sarà capace di accogliere fino a 2.500 fedeli in una struttura ...

