Il gesto fatto al suo cane è disumano, 4 mesi di carcere (Di sabato 27 marzo 2021) Incredibile quanto accaduto ad un povero cane. Il suo padrone, infatti, ha compiuto su di lui un gesto davvero inconsulto e disumano. cane American Staffordshire – immagine di repertorio (Getty Images)Il cane è da sempre considerato il migliore amico dell'uomo. Purtroppo però siamo noi a non essere sempre amichevoli con questo animale. Alcune persone, infatti, si rendono protagonisti di gesti a dir poco disumani, che in alcuni casi addirittura minano la salute mentale del cane stesso. Dall'altra parte però bisogna dire che ci sono anche padroni, che invece trattano questi animali come dei figli. L'Organizzazione internazionale protezione animali (Oipa) di Roma, in questi mesi si è attivata per controllare alcuni atteggiamenti sospetti.

