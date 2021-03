Guidonia | 43enne disoccupato con troppi soldi in tasca | beccato pusher di professione

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di sabato 27 marzo 2021) I “via vai” insoliti all’interno delle abitazioni, soprattutto in zona rossa, per i Carabinieri della Tenenza diMontecelio significano principalmente una cosa:in azione. I militari, nella giornata di ieri, sono stati insospettiti da un transito di gente nell’appartamento di un uomo, unitaliano, già notto alle forze dell’ordine. Hanno così deciso di sorvegliate l’abitazione nel corso del quale è stato evidente che ilconducesse un tenore di vita ben lontano da quello di una lungo tempo. Leggi anche: Colleferro, una passeggiata… con la cocaina in: 48enne finisce in manette Acquisiti gli elementi utili all’indagine e una volta studiati i movimenti, i Carabinieri hanno eseguito un blitz in casa dell’uomo, alle prime luci del mattino di ...