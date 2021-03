Griglia di partenza F1 | GP Bahrain 2021 | risultati e classifica qualifiche Pole Verstappen | 4° Leclerc!

Leggi su oasport

(Di sabato 27 marzo 2021) Il Mondiale F1vedrà culminare domani, domenica 28 marzo, il fine settimana del GP del, con la gara che sarà valida come come prima del calendario della F1. Fuori nella Q1 Sebastian Vettel e Mick Schumacher, mentre in Q2 va fuori Antonio Giovinazzi con l’Alfa Romeo. Laposition, a conferma di quanto mostrato nelle libere, è del neerlandese della Red Bull Max, che chiude in 1’28?997 e precede le due Mercedes, con Lewis Hamilton secondo e Valtteri Bottas terzo. Quarto il monegasco della Ferrari Charles Leclerc, ottavo Carlos Sainz che ha pagato un ultimo giro non perfetto.DIGPF11 33 MaxRED BULL RACING HONDA 1:30.499 1:30.318 1:28.997 15 2 44 Lewis Hamilton ...