Gatta cacciata dal capotreno. I volontari meglio dei grillini (Di sabato 27 marzo 2021) Daniele Abbiati Era sul Lecce-Torino, ritrovata alla stazione di Pescara Interrogazione M5s alla Camera, l'Enpa risolve il caso In questa storia le cose sono un po' diverse, rispetto a quanto accade in un'altra, famosissima storia, quella del burattino bugiardo. Il Gatto e la Volpe (anzi la Gatta e le volpi, al plurale) sono i buoni. Mangiafuoco, che nella vecchia storia sembra cattivo ma poi mostra di avere un cuore tenero, qui in teoria è buono perché compie il suo dovere, ma fa una cosa da cattivo. E il Grillo è una Grilla (ho scritto Grilla, non grulla, «miei piccoli lettori»), anzi una grillina la quale, tutta presa dal proprio ruolo di voce della coscienza, esagera un tantinello nel parlare. Anzi nell'interrogare. La storia è quella di Grisù. Lei, a dispetto del nome che porta, quello del pericoloso gas che quando scappa fa gravissimi danni, ...

